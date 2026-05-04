“Essenziale Presente”: anteprima con Vittorio Lingiardi a Fiorano Modenese

Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21.00, presso il Salone del Pellegrino, a fianco del Santuario di Fiorano, si terrà l’anteprima della prossima edizione Essenziale/Presente con ospite Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e saggista di fama internazionale.

Titolo dell’incontro, ospitato negli spazi della parrocchia di Fiorano, sarà “Farsi male”, ispirato dall’omonimo libro pubblicato da Einaudi. L’autore guiderà il pubblico in una riflessione approfondita e multidisciplinare sul tema nella vita psichica, nelle relazioni e nella cultura contemporanea, offrendo chiavi di lettura accessibili e stimolanti.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale di Essenziale/Presente, il festival culturale che torna dal 4 al 7 giugno, per il secondo anno, a Fiorano Modenese, organizzato dal Comune e curato insieme a Pandora Rivista, con il sostegno di realtà imprenditoriale del territorio (Fondazione Iris Ceramica Group, Ceramica Fioranese, Terratinta Group, Abitcoop, System Ceramics, Executive Spa Hotel).

Dialoghi, visioni e incontri per riflettere sulle “cose essenziali” in un presente inquieto e segnato da trasformazioni profonde, coinvolgendo personalità di primo piano del panorama intellettuale italiano.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter presentare la seconda edizione del Festival Essenziale/Presente, che quest’anno si amplia, arricchendosi di un’anteprima che ne anticipa lo spirito e ne rafforza il percorso. – sottolinea l’assessora alla Cultura, Marilisa Ruini – In un tempo attraversato da trasformazioni profonde e da molteplici forme di inquietudine, riteniamo fondamentale creare occasioni in cui sia possibile fermarsi, ascoltare e interrogarsi. Lo sguardo autorevole e multidisciplinare degli ospiti del Festival, a partire da Vittorio Lingiardi, ci aiuta proprio in questa direzione: offrire strumenti per comprendere meglio noi stessi e il presente che viviamo. Il festival vuole essere, sempre più, uno spazio aperto alla comunità, in cui la cultura diventa occasione concreta di dialogo e crescita condivisa”.

L’ingresso all’incontro è libero, con prenotazione raccomandata tramite il sito: pandorarivista.it/eventi/. Sarà presente anche uno shop libri, a cura della libreria Le Vite Degli Altri.