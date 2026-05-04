Il giornalista Alessandro Milan è la voce di “Autori in Prestito”

Nuovo appuntamento a Scandiano per la rassegna “Autori in Prestito”, a cura dell’Arci Reggio Emilia, con i consigli di lettura di Paolo Nori. La rassegna, che attraversa tutte le biblioteche delle province di Reggio Emilia e Modena, giunge quest’anno alla 15esima edizione.

«Anche quest’anno, con autori in prestito, chiediamo a scrittori, disegnatori, musicisti, registi e attori di raccontarci i momenti in cui hanno cambiato direzione, le letture, le visioni, gli ascolti che li hanno spinti a cominciare a fare il mestiere che fanno», spiega lo scrittore Paolo Nori che ha curato l’organizzazione del calendario di incontri.

A Scandiano il protagonista dell’incontro, che si terrà giovedì 7 maggio alle 21 alla Biblioteca “Salvemini” di via Vittorio Veneto 2, sarà Alessandro Milan.

Alessandro Milan (Sesto San Giovanni, 1970) da oltre vent’anni lavora come giornalista a Radio24, dove conduce programmi di approfondimento. È presidente dell’associazione Wondy Sono Io (wondysonoio.it), impegnata nella diffusione della cultura della resilienza. Autore di Mi vivi dentro (DeaPlaneta, 2018) e Due milioni di baci (DeaPlaneta, 2019), da Mondadori ha pubblicato Un giorno lo dirò al mondo (2021).