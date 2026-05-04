Domani 5 maggio ricorre la Giornata mondiale per l’igiene delle mani

Tenere alta l’attenzione su un gesto semplice ma fondamentale come è quello di lavarsi frequentemente le mani nei contesti di assistenza è lo scopo della Giornata mondiale per l’igiene delle mani istituita sin dal 2009 dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Una campagna di portata globale che punta a tenere alta l’attenzione su una pratica semplice ma essenziale per offrire cure sicure.

“Proteggi la vita, igienizza le tue mani” è lo slogan 2026. In questa 18ª ricorrenza, l’OMS rinnova l’invito a ogni professionista e a tutte le strutture sanitarie a rafforzare l’impegno nella prevenzione e nel controllo delle infezioni.

Se eseguita correttamente e nei momenti appropriati, l’igiene delle mani rappresenta una misura rapida, efficace e a basso costo, in grado di prevenire una quota significativa di infezioni correlate all’assistenza sanitaria, fenomeno che ancora oggi incide sulla sicurezza dei pazienti e sull’organizzazione dei servizi.

In questo ambito, l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, tramite il Comitato per il controllo delle Infezioni correlate all’assistenza, dedica agli operatori formazione costante e affianca verifiche periodiche in ogni reparto e servizio.

A partire da domani e per i prossimi 10 giorni agli operatori, medici, infermieri, personale di supporto, è proposta la compilazione di un questionario che intende testare la corretta pratica quotidiana, la sensibilità al tema, e, nel contempo, raccogliere spunti e suggerimenti per accrescere e diffondere la relativa consapevolezza.