Furti con spazzata a Castelfranco, Confesercenti area Comuni del Sorbara chiede misure urgenti

Nella notte tra sabato e domenica cinque attività commerciali situate in Corso Martiri, pieno centro di Castelfranco Emilia, sono state colpite da un raid criminale con furti e spaccate. Confesercenti Area Comuni del Sorbara esprime forte preoccupazione per quanto accaduto, una situazione che danneggia tutti, dalle imprese ai cittadini.

“Esprimiamo vicinanza alle imprese colpite: esercenti che si sono trovati a fare i conti con vetrine distrutte e fondocassa svuotati. Un danno ingente. Episodi come questo non sono semplici fatti di cronaca ma colpiscono imprenditori e imprenditrici che lavorano con impegno e sacrificio”. Così Mauro Bastoni, Presidente Confesercenti Area Comuni del Sorbara, che aggiunge: “Le imprese del commercio e dei pubblici esercizi sono il tessuto economico e sociale delle nostre comunità. I negozi di vicinato in particolare sono un presidio insostituibile: animano le strade, accolgono i cittadini, costruiscono relazioni e sostengono l’economia locale. Sono loro a tenere vivi i centri storici, a offrire un servizio quotidiano ai cittadini”.

“Apprezziamo la pronta reazione del sindaco Giovanni Gargano, che ha già richiesto al Prefetto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e sosteniamo il grande lavoro delle Forze dell’Ordine, impegnate a individuare i responsabili. Servono però risposte concrete e strutturali, per questo ci teniamo a ribadire con forza la necessità di potenziare l’organico della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia, elevandola a Compagnia. Richiesta che risale allo scorso anno, quando, come associazione, abbiamo sostenuto una raccolta firme che ha unito amministrazioni comunali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e cittadini, raccogliendo oltre 3.500 sottoscrizioni consegnate al Prefetto di Modena. Auspichiamo che la richiesta venga accolta al più presto. La sicurezza del territorio è una condizione essenziale per chi sceglie di investire, aprire un’attività e creare occupazione”.