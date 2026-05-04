Modena: la Pump Track di via Chinnici diventa uno spazio aperto alla città

C’è un modo di andare in bici senza pedalare, ed è anche uno dei più divertenti per mettersi alla prova, migliorare equilibrio e coordinazione e stare insieme all’aria aperta. A Modena questa originale disciplina trova il suo luogo nel circuito di Pump Track di via Chinnici che ora è aperto alla libera fruizione, un nuovo spazio dedicato al movimento, al gioco e alla socialità.

La pista è accessibile in fasce orarie dedicate, pensate per consentire un utilizzo autonomo e in sicurezza: il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica sia al mattino, dalle 10 alle 12, che nel pomeriggio, dalle 15 alle 19. Un’apertura che restituisce alla città uno spazio vivo e dinamico, pensato soprattutto per bambine, bambini e ragazzi, ma in realtà aperto a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina o semplicemente trascorrere del tempo all’aria aperta in modo attivo.

“Continua il nostro impegno nell’investire su una impiantistica sportiva sempre più accessibile, per tutti e tutte”, spiega l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi. “L’apertura, anche a libera fruzione, della pista recentemente riqualificata e riconsegnata alla città è resa possibile grazie alla collaborazione con Pump Track Modena, che ringrazio e che rappresenta un esempio virtuoso, di collaborazione tra Amministrazione Comunale e il grande patrimonio rappresentato dal mondo dell’associazionismo sportivo: una collaborazione che vogliamo estendere e rafforzare, anche in altri ambiti e in altri impianti”.

La Pump Track è una pista a circuito chiuso composta da curve e dossi che si percorre sfruttando il movimento del corpo, senza bisogno di pedalare: un’esperienza coinvolgente, intuitiva e progressiva, capace di unire divertimento e apprendimento. Quella realizzata in via Chinnici si sviluppa per oltre 45 metri in forma ovale, con curve paraboliche e una sequenza di gobbe progettate per rendere la pista accessibile anche a chi è alle prime armi. Le curve, in particolare, sono pensate per adattarsi a diverse velocità, grazie a una conformazione che le rende più dolci al centro e più inclinate nella parte alta, permettendo con la pratica di affrontarle in modo fluido e continuo.

Accanto alla nuova pista modulare è stata completamente riqualificata anche la pista ad anello in terra già presente nell’area, che è stata ridisegnata nelle forme e nelle pendenze per restituirle piena funzionalità. Oggi lo spazio ospita così due percorsi distinti ma complementari: uno più compatto e tecnico, l’altro più ampio e scorrevole, offrendo opportunità diverse in base all’età e al livello di esperienza.

Nei prossimi mesi, oltre all’utilizzo libero, la Pump Track ospiterà anche corsi e attività organizzate, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione giovanile. L’apertura al pubblico è resa possibile grazie a un accordo con l’associazione PumpTrack Modena, che si occupa anche della cura del verde e della pulizia dell’area, contribuendo a mantenere lo spazio accogliente e fruibile per tutta la comunità.