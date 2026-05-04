Il sindaco di Novellara Simone Zarantonello sui fatti della sera del 3 maggio

Novellara è un paese sicuro, dove certi valori restano le colonne portanti di una comunità che rifiuta la violenza, in qualsiasi forma si manifesti. Per questo sono inaccettabili situazioni come quella che ha avuto luogo nella sera del 3 maggio, quando gruppi di giovani, la maggior parte proveniente da fuori Comune, si sono dati appuntamento per una resa dei conti all’interno del nostro territorio comunale.

Come Amministrazione vogliamo innanzitutto ringraziare i Carabinieri e la Polizia Locale che vigilano da sempre con grande attenzione, puntualità e continuità, per il presidio del territorio e con i quali siamo in costante e collaborativo contatto. Anche in questa occasione i Carabinieri sono riusciti ad intervenire prontamente, anche grazie al piano sicurezza che contraddistingue l’organizzazione di San Cassiano, e stanno lavorando per identificare i protagonisti di questa inqualificabile vicenda.

Protagonisti che, una volta individuati, dovranno rispondere delle proprie azioni. Ogni azione, infatti, porta con sé una conseguenza. Questa Amministrazione condanna in modo chiaro e determinato ogni episodio di violenza e di illegalità che viene perpetrato sul territorio.

Stiamo lavorando da sempre in rete con le scuole, il centro famiglie, i servizi sociali, il progetto giovani e gli educatori per capire e utilizzare tutti gli strumenti possibili affinché nessun giovane si senta escluso dalla rete sociale del nostro territorio. Novellara è da sempre accogliente, ma ai nostri valori di apertura, tolleranza, solidarietà, si accompagnano anche quelli, altrettanto forti, che ci legano al rispetto delle regole di convivenza civile sui quali abbiamo fondato la nostra comunità. E che tutti, dal primo cittadino a chi è qui solo di passaggio, siamo tenuti a rispettare.