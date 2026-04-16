Il Sindaco di Reggio Emilia ha incontrato il nuovo prefetto Angieri

Il nuovo Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, ha fatto visita questa mattina in Municipio al Sindaco Marco Massari.

“E’ stato un primo incontro certamente positivo che ci ha permesso di condividere le basi per un lavoro comune e per un rapporto che sono certo sarà di reciproca soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco -. Il nuovo Prefetto conosce già bene il nostro territorio per averci prestato servizio in passato, conoscenza che certamente lo aiuterà nell’ambientamento. Le sfide sono molte e il coordinamento tra enti è sicuramente uno strumento importante per affrontarle. Nell’augurare al dottor Angieri buon lavoro e nel ribadire la nostra piena disponibilità a collaborare, colgo l’occasione per ringraziare la vice Prefetta vicaria, dottoressa Caterina Minutoli, per questi mesi di lavoro fianco a fianco”.