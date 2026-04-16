Oasi Val di Sole, a Fossa di Concordia una giornata immersi nella natura: dall’alba al tramonto

Sabato 18 aprile l’Oasi Val di Sole, a Fossa di Concordia, apre le porte ai cittadini per una giornata speciale alla scoperta di uno degli ambienti naturali più significativi del territorio.

L’iniziativa “Dall’alba al tramonto” offrirà la possibilità di vivere l’Oasi lungo l’intero arco della giornata, attraverso percorsi guidati, momenti divulgativi e occasioni di osservazione diretta della fauna e della flora locali.

Fin dalle prime ore del mattino, con apertura alle 7.30, i visitatori potranno partecipare all’ascolto e al riconoscimento dei canti degli uccelli, accompagnati dai volontari e dagli esperti del CISNIAR SOM “Il Pettazzurro” (Centro Italiano Studi Nidi Artificiali – Stazione Ornitologica Modenese)

Nel corso della giornata si susseguiranno interventi di approfondimento dedicati alla biodiversità e alla storia del territorio: dalla lettura dell’evoluzione geomorfologica della pianura padana, fino all’analisi della fauna selvatica e degli ambienti umidi, con particolare attenzione a mammiferi e anfibi.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare liberamente l’area protetta, accedere ai capanni e all’altana di osservazione e partecipare alle attività guidate dai volontari, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dell’Oasi.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Oasi Val di Sole, in collaborazione con il Comune di Concordia sulla Secchia e si inserisce nel percorso di valorizzazione e tutela di un’area che negli anni è diventata un punto di riferimento per l’educazione ambientale e la conoscenza della biodiversità locale.

Il programma completo della giornata è disponibile sul sito del comune.

La partecipazione è libera e aperta a tutti, senza necessità di prenotazione.