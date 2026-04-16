Camminata Avis, modifiche temporanee al traffico nel weekend a Novellara

In occasione della camminata e corsa non competitiva del 38° Trofeo Avis di domenica 19/04 sono previste alcune modifiche alla viabilità ordinaria tra sabato sera e domenica mattina.

Le zone interessate saranno principalmente quelle del centro storico, in particolare Piazza Unità d’Italia, Corso Garibaldi e via Roma.

Nelle restanti vie si tratterà, nella maggior parte dei casi, di interruzioni temporanee limitate al esclusivamente al tempo di passaggio dei partecipanti alla camminata.

Per il piano dettagliato delle modifiche si rimanda al sito del Comune di Novellara.