Un weekend di eventi tra cultura, natura e musica a Fiorano Modenese

Si annuncia un fine settimana ricco di appuntamenti a Fiorano Modenese, all’insegna della cultura, della natura e sostenibilità, della musica con eventi organizzati dalle associazioni del territorio, patrocinati dal Comune di Fiorano Modenese.

Sabato 18 aprile, alle 9.30, nella Sala delle Vedute al castello di Spezzano, si apre la tavola rotonda dal titolo: “Lavoro, Imprese e Intelligenza Artificiale: la trasformazione è già iniziata“, con relatori d’eccellenza. L’iniziativa proposta dall’associazione Amici di Fiorano aps nasce dalla necessità di esplorare le sfide poste dalla transizione digitale: al centro del dibattito ci saranno i temi dell’innovazione tecnologica e delle nuove forme di organizzazione del lavoro, con un focus specifico sulla salvaguardia dei diritti in un contesto lavorativo in rapida evoluzione. Ingresso libero e gratuito.

Alle ore 11, presso la biblioteca comunale al BLA, sono in programma le letture per bambini dai 4 ai 7 anni con l’associazione Librarsi, mentre dalle 10, in ludoteca, i piccoli di 4-5 anni (accompagnati da un adulto) potranno partecipare al laboratorio creativo di primavera, in ludoteca, con prenotazione obbligatoria alla mail ludoteca@fiorano.it. Dalle 8.30 alle 12.30 i ragazzi iscritti potranno invece provare il gioco della pallavolo presso la palestra delle scuole Bursi, grazie all’iniziativa gratuita “Sport Aperti“, ideata ASD G.S. Spezzanese.

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, alle 16.30, un altro divertente appuntamento per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, all’insegna della sostenibilità. Al parco XXV Aprile li aspetta la “ciclopatente” al termine di un percorso didattico in bicicletta, dove potranno imparare le principali regole della circolazione stradale. L’iniziativa, gratuita, è realizzata con le associazioni Volontari Fiorano, Familiari e vittime della strada, ANC, Fiab Modena, G.S Spezzano Castelvetro, per diffondere la cultura della mobilità responsabile e rispettosa dell’ambiente.

Alle 17, presso Villa Cuoghi, il Tè delle 5 presenta il “Io sono un paese – nove donne” di Stefano Serri. Dialoga con l’autore Morena Silingardi; letture di Maria Giovannelli. Al termine un aperitivo offerto dalla associazione InArte.

In serata, al teatro Astoria, alle ore 21,“Via Crux”, lo spettacolo di Giuseppe Cruciani.

Domenica 19 aprile, alle Salse di Nirano, presso Cà Rossa, dalle 16, “Missione risveglio”: iniziativa gratuita per esplorare la natura giocando: partendo da un mazzo di carte, ogni partecipante cercherà gli indizi sul risveglio di piante e animali lungo i sentieri della Riserva.

Al castello di Spezzano, dalle 16, proseguono le “Strabilianti avventure a corte”, per bambini dai 4 ai 10, con “Tra foglie e petali: il laboratorio del giardiniere”, creazione di coroncine e vasetti, per avvicinarsi al mondo della natura. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo: castellospezzano@gmail.com. Il costo è di 5 euro a bambino, comprensivo di una piccola merenda (segnalare eventuali allergie).

Alle 17 presso il Centro Via Vittorio Veneto a Fiorano torna la rassegna “A spasso nell’Opera” che celebra Giuseppe Verdi. Un’occasione per ascoltare le arie più conosciute delle opere giovanili del compositore (Oberto, Un giorno di regno, Nabucco, I lombardi alla prima crociata, Ernani, I due Foscari, Giovanna d’arco, Alzira, Attila e Macbeth), attraverso le voci del tenore Giorgio Casciarri, del baritono Marzio Giossi, il violino del Maestro Gen Llukaci e il pianoforte del Maestro Alessandro di Marco.

Infine in serata, alle 20.30, al cinema teatro Astoria è in programma il film “Un bel giorno”, con Fabio de Luigi e Virginia Raffaele.