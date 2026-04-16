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Lo Spi Cgil mette in guardia circa fake news sull’incremento dei trattamenti pensionistici

CronacaReggio EmiliaSociale
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Sempre più frequentemente il Sindacato pensionati Spi Cgil e il Patronato Inca ricevono segnalazioni di notizie fake, diffuse soprattutto mediante video postati sui siti social e/o in rete e relative al diritto ad aumenti (non ben definiti) delle prestazioni pensionistiche.

“Dopo aver ascoltato delle informazioni video – spiega lo Spi Cgil di Reggio Emilia – abbiamo rilevato la completa infondatezza delle notizie. Una delle ultime che circola su Facebook è intitolata “Sorpresa Inps 2026. Nuovi aumenti di pensione per chi ha lavorato prima del 1988” e si rivolge a soggetti con anzianità contributiva antecedente il 1988 per informarli, in modo estremamente generico, di incrementi sui trattamenti pensionistici in varie situazioni non ben specificate (buchi contributivi per omissioni/evasione, mancati accrediti figurativi per maternità, sbalzi di retribuzione, conteggi arretrati da parte dell’Inps in sede di liquidazione, ecc.)”.

“La modalità di realizzazione di queste notizie è elaborata integralmente con l’Intelligenza Artificiale.
Invitiamo i pensionati a verificare sempre le notizie che trovano sui social e/o in rete ricordando a tutti che le leghe del Sindacato Spi Cgil sono a disposizione anche per svolgere il controllo delle pensioni in essere”.

















Redazione 1

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