Convegno Generazione S 2026: il calcio del futuro, tra modelli, idee e responsabilità

Anche quest’anno il Mapei Stadium apre le porte alle società affiliate del Sassuolo Calcio, protagoniste cardine del progetto Generazione S e parte della grande famiglia neroverde. Dopo il successo del convegno della scorsa stagione in occasione di Sassuolo-Pisa, il club vuole ancora una volta condividere un momento di assoluto valore con oltre 200 dirigenti delle società affiliate.

Nell’edizione di marzo 2025, grazie agli interventi della Dr.ssa Cecilia Glorioso (psicologa) e del Direttore Sportivo Francesco Palmieri, è stato affrontato il tema del rapporto tra classe arbitrale e dirigenti sportivi. Il momento clou è stato il dialogo tra l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e l’ex arbitro Daniele Orsato, oggi Referee Development Manager, che ha sottolineato l’importanza dell’empatia e del fair play, ricordando che l’arbitro è, a tutti gli effetti, parte di una squadra che opera per il bene del gioco.

Venerdì 17 aprile 2026, prima di Sassuolo-Como, la giornalista Chiara Icardi modererà una tavola rotonda dal titolo “Il calcio del futuro, tra modelli, idee e responsabilità” con tre dirigenti di altissimo livello come Giovanni Carnevali, Mirwan Suwarso e Ariedo Braida. Il fulcro del dibattito sarà il confronto tra l’esperienza storica del calcio italiano e le nuove visioni internazionali, un viaggio tra passato e futuro per capire come trasformare un club in un’eccellenza capace di primeggiare dentro e fuori dal campo.

Giovanni Carnevali (AD e Direttore Generale U.S. Sassuolo Calcio) affronterà il tema della gestione di un club divenuto modello societario negli ultimi 15 anni. Dalla storica qualificazione in Europa League alla rapidissima risalita in Serie A dopo una sola stagione di B, il club si presenta come esempio di programmazione che vanta infrastrutture all’avanguardia e una visione moderna.

Mirwan Suwarso (Presidente Como 1907), visionario interprete del calcio moderno, in pochi anni ha trasformato il Como in un brand globale, portando il club dalla Serie D alla lotta per le posizioni di vertice in Serie A. Fuori dal campo, il suo modello si distingue per un approccio innovativo che unisce turismo, lifestyle e riqualificazione territoriale.

Ariedo Braida (Dirigente sportivo di fama mondiale) è una colonna portante della storia del calcio. Con la sua esperienza enciclopedica e i trionfi nazionali e internazionali, Braida porterà il valore della tradizione e aneddoti inediti, spiegando come le intuizioni del passato possano ancora oggi ispirare i dirigenti del futuro.

Il convegno vuole essere un’occasione di confronto sul momento attuale del calcio italiano, cercando di andare a prevedere quello che può essere il calcio del futuro secondo l’esperienza di tre dirigenti di altissimo livello. Un evento che rappresenta un’opportunità unica per i dirigenti delle affiliate, che avranno la chance di dialogare con i vertici del settore, scambiando riflessioni su metodologie e visioni strategiche.

(Sassuolocalcio.it)