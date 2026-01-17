domenica, 18 Gennaio 2026
Gli Ecoattivi premiano Novellara con gli Ecosconti

Novellara
Tantissimi ecosconti sono stati consegnati ai cittadini che si sono resi protagonisti del maggior numero di buone azioni all’interno dei comuni che partecipano al progetto Ecoattivi. Tra le buone azioni premiate, ad esempio, c’è particolare attenzione per “Bike to work” l’iniziativa che premia quanti si recano al lavoro in bicicletta.

Novellara ha abbracciato il progetto dal 2018, con l’intenzione di stimolare i residenti ad una presa di coscienza delle buone azioni in ambito ecologico anche attraverso una serie di premi che vengono consegnati ogni anno.

La consegna degli ecosconti, che possono essere usati nei negozi di Novellara che aderiscono all’iniziativa, si è tenuta sabato 17 gennaio 2026 presso la sala biblioteca del comune di Novellara.

Alla cerimonia erano presente l’assessore ad ambiente e mobilità Alberto Razzini.

















