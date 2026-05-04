La bandiera della Croce Rossa sventola dal Palazzo della Provincia di Modena

La bandiera della Croce rossa sventola da lunedì 4 maggio dal Palazzo della Provincia in occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa che si celebrerà nel mondo venerdì 8 maggio, per ricordare la nascita di Henry Dunant nel 1828, fondatore dell’organizzazione, oltre a celebrare i 161 anni della Croce rossa italiana e i 138 anni di presenza del comitato modenese.

La consegna della bandiera è avvenuta lunedì 5 maggio da parte di una delegazione dell’associazione, guidata da Irene Cipriani, presidente del comitato di Modena che conta circa 700 volontari.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «la Croce Rossa modenese rappresenta un pilastro insostituibile del nostro sistema di welfare e di protezione civile. In questa bandiera non vedo solo un simbolo, ma migliaia di volti: quelli delle donne e degli uomini che, con uno straordinario spirito di servizio, scelgono di dedicare il proprio tempo agli altri. Il loro impegno per la comunità va ben oltre il soccorso sanitario; è una presenza costante e rassicurante che arriva dove c’è più bisogno, senza distinzioni. Come Presidente della Provincia, sono orgoglioso di questa realtà che incarna i valori più profondi della nostra terra: la solidarietà concreta, la prontezza nel rispondere alle emergenze e un’umanità che non si tira mai indietro. Ai volontari e alle volontarie va il mio più sentito ringraziamento: siete il cuore pulsante e generoso del nostro territorio».

A Modena si è scelto di festeggiare sabato 9 Maggio 2026 con una serie di eventi rivolti alla cittadinanza pensati per far conoscere la realtà associativa della Croce Rossa.

La Croce Rossa Italiana venne fondata con il nome di Comitato dell’Associazione italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 15 giugno 1864 ad opera del Comitato medico milanese dell’Associazione Medica Italiana, due mesi prima della firma della Convenzione di Ginevra.