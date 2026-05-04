22enne arrestato a Modena per resistenza a pubblico ufficiale con l’utilizzo di un’arma

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino egiziano di 22 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 19.30, la Squadra Volante è intervenuta presso la rotonda tra via delle Suore e via La Marmora, dove era stato segnalato un uomo che camminava al centro della carreggiata a torso nudo e scalzo.

Alla vista della Polizia, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica da verosimile assunzione di sostante stupefacenti, ha apposto una violenta resistenza, minacciando gli agenti con un ramo di circa un metro e tentando più volte di aggredirli fisicamente.

I poliziotti, al fine di contenere la sua aggressività, si sono visti costretti ad utilizzare il teaser, riuscendo a bloccare e fermare il 22enne.