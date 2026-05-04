Al Memorial Santoro 2026 trionfa l’Istituto Baggi

Sul sintetico del campo “Giorgio Mariani” di Braida si è disputata la quinta edizione del Memorial Mirco Santoro, il torneo di calcio a 5 che ha coinvolto gli istituti superiori di Sassuolo. L’evento, organizzato dal Futsal Sassuolo per onorare la memoria di colui che per primo portò il futsal nella capitale della ceramica, ha visto la vittoria dell’Istituto Baggi, che si è imposto sul Liceo Formiggini. Terzo gradino del podio per il Volta, seguito dal Morante.

È stata una mattinata alternativa, vissuta fuori dalle aule tra sport e divertimento, che ha visto la partecipazione di squadre sia maschili che femminili e il coinvolgimento attivo di diversi professori. Alle premiazioni hanno partecipato la signora Laura, madre di Mirco Santoro, e la Vicesindaca e Assessora allo Sport, Serena Lenzotti. Durante la cerimonia sono state consegnate targhe di riconoscimento al giornalista Alfonso Scibona, voce storica della manifestazione, a Loris Guiglia, che ha arbitrato tutti gli incontri, e a Laura da parte di Roberto Mosconi, co-fondatore degli Eagles insieme a Mirco.