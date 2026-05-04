Donati 14.049 euro alla Fondazione Grade grazie al MasterDay in Val di Fiemme

Sport, gusto e solidarietà sulla neve si traducono in un aiuto concreto per la sanità del territorio. Ammonta a 14.049 euro il ricavato della prima edizione del “Master Day”, andata in scena il 7 e l’8 marzo nel cuore della Val di Fiemme, in Trentino.

La somma è stata raccolta durante l’evento nazionale di sci che si è svolto a Pampeago, dove atleti da tutta Italia si sono confrontati in tre gare di slalom gigante e una di slalom speciale.

Le due giornate hanno registrato una significativa partecipazione oltre a un rilevante riscontro mediatico. Un’iniziativa che ha saputo coniugare sport e convivialità con una finalità benefica chiara: sostenere le attività sanitarie legate all’Irccs Cancer Center di Reggio Emilia, attraverso la Fondazione Grade per l’acquisto di macchinari a servizio del Day Service.

Un importante gesto a sostegno della ricerca oncologica e dei pazienti da parte del Team Volontari MasterDay, che nei giorni scorsi ha consegnato un assegno di 14.049 euro alla Fondazione Grade.

La consegna dell’assegno si è svolta presso il CORE di Reggio Emilia, in un clima di forte emozione. A ricevere la donazione sono stati la direttrice Valeria Alberti e il professor Stefano Luminari, alla presenza di alcuni rappresentanti del team volontari MasterDay.

“Le somme raccolte verranno utilizzate per l’acquisto di attrezzature a supporto dei pazienti in cura. Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa diventare veicolo concreto di solidarietà”, sottolinea Valeria Alberti, direttrice del Grade. “La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto a Pampeago sono stati fondamentali per raggiungere un risultato importante già alla prima edizione”.

“Queste iniziative rappresentano un contributo prezioso per migliorare la qualità delle cure e dei servizi offerti ai pazienti – commenta il dottor Stefano Luminari, vicepresidente della Fondazione Grade – Il sostegno del territorio ci permetterà di investire in tecnologie fondamentali per il Day Service”.

Dopo tre anni di impegno a sostegno dell’Aisla di Firenze, ai quali sono stati destinati quasi 30.000 euro, il Team Volontari MasterDay ha deciso di rivolgere la propria attenzione al territorio. “È un piacere poter sostenere una realtà come la Fondazione Grade – ha dichiarato Rodolfi – da sempre impegnata nella ricerca e nel supporto ai pazienti colpiti da malattie oncologiche”. Un debutto quindi più che positivo, capace di trasformare due giornate sulla neve in un sostegno concreto alla sanità reggiana, ma lo sguardo è già rivolto al futuro: l’appuntamento è per il 2027, nel primo weekend di marzo. Un grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile la manifestazione con il loro impegno e la loro passione: Alex, Antonietta, Antonio, Barbara, Carlo, Corrado, Cristina, Fabrizio, Felicia, Fulvio, Gianluca, Giuseppe, Yuri, Laura R., Laura L., Lidia, Luca, Paolo, Patrizia O., Patrizia D., Remo, Roberto e Sara, volontari del Team Master Day per Fondazione GRADE.