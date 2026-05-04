75 giovani triatleti protagonisti del Trikids Onda Appennino Reggiano

Duathlon per i più piccoli e triathlon per i più grandi, ma in realtà si è trattato solo di un evento promozionale, non competitivo. La prima volta della festa dell’Onda Trikids Appennino Reggiano si è rivelata un vero successo di partecipazione e di consensi. La pista di Atletica Leggera per le prove di corsa, il parcheggio del wellness village riservato alle pedalate in bicicletta e l’area delle piscine dell’Onda della Pietra per le zone cambio e per l’esperienza di nuoto.

Sono state 75 le famiglie che hanno passato il pomeriggio di domenica in compagnia condividendo la gioia dei figli nel cimentarsi in qualcosa di nuovo, in un gioco sportivo che ha di fatto richiamato tre specialità realizzabili al Centro Coni. Ogni bambino ha portato con sé la propria bicicletta, la cuffia ed il costume da bagno.

La giornata a libera partecipazione era riservata agli studenti delle scuole primarie dell’IC Bismantova che nei mesi scorsi avevano vissuto il percorso di lezioni di approccio al Triathlon nell’ambito delle attività del progetto della FITRI nazionale “il Triathlon entra a scuola”. Protagonisti prima in classe e poi al Centro Coni e all’Onda della Pietra sono stati vari tecnici ed atleti del Club Onda Triathlon di Castelnovo ne’ Monti. A seguire le attività di corsa, sui pedali ed in piscina dei bambini ieri c’erano ben 12 volontari che conoscono molto bene il Triathlon: Maria Grazia Davolio, Antonio Spina, Alberto Bresciani, Pierpaolo Gibertoni, Cinzia Ferri, Laura Romei, Paolo Rossi, Damian De Nichilo, Andrea Fazzini, Stefano Zannoni, Francesco Blasina, Elena Riccò. Tutti formati con vari incontri in preparazione dell’evento e pronti a organizzare nei minimi dettagli una giornata che si è rivelata perfetta, per i tempi di svolgimento, per la cura dei gruppi e delle attività ed anche per le condizioni meteo. Al termine della festa l’immancabile ristoro offerto da Risto Onda e per tanti il desiderio di rivivere al più presto le emozioni del Trikids Triathlon.