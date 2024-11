“Mirandola in XMAS”, dal 24 Novembre al 11 Gennaio decine di iniziative

Il Comune di Mirandola sta ultimando i preparativi per la terza edizione di “Mirandola in XMAS”. Un ciclo di iniziative pensato per creare un’atmosfera natalizia sempre crescente nel centro storico della Città.

A partire dal 24 Novembre 2024 (accensione delle luminarie prevista per le ore 18 nell’ambito degli eventi “Lucie e tradizioni” e “Pcaria”) fino al 11 Gennaio 2025 il centro storico e le frazioni saranno “addobbate” da una colorata nota natalizia. Sia le frazioni che il centro storico saranno abbelliti da nuove illuminazioni, mentre in centro storico nuovi allestimenti e strutture in 3D permetteranno di scattare foto invidiabili. Confermato l’apprezzato servizio “Trenino natalizio” con libero accesso per tutti, la stazione “di partenza” sarà posizionata in Piazza Costituente, con l’aggiunta di tre fermate nel centro storico (Piazza Conciliazione, Via Circonvallazione 21 e Piazza Garibaldi)

Per l’edizione 2024, dopo il successo e il gradimento intercettati dall’igloo nella precedente edizione, si è optato per una “tenda in stile circo” che accoglierà decine di eventi, iniziative spettacoli per famiglie e attività di Natale nel periodo compreso fra l’8 Dicembre 2024 e il 11 Gennaio 2025. Non è tutto: i mercatini di Natale e anche la Pista di pattinaggio su ghiaccio ritorneranno ad animare la sede del Centro Polifunzionale Bocciofila di via Circonvallazione 19. Sarà comodamente possibile fruirne attraverso il servizio garantito dal trenino.

“Il Natale dei Bambini”: All’interno del palinsesto di iniziative natalizie si svolgeranno letture animate dedicate ai bambini e alle loro famiglie presso il Polo Culturale “Il Pico”. A cura del ”Teatro della Zucca” si svolgeranno due letture: Venerdì 20 dicembre “quella volta che il Grinch il Natale rubò” e Sabato 4 gennaio “Fiorenza e la Fata della neve”. I bambini e le loro famiglie, grazie ai volontari Nati per Leggere, si immergeranno in “libri e coccole sotto l’albero”, infine l’ultima lettura animata si svolgerà Sabato 11 gennaio “Leggiamo note, Suoniamo parole”, un laboratorio musicale con i maestri della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”.

Per maggiori informazioni circa gli eventi in programma si consiglia di visitare il sito https://www.comune.mirandola.mo.it/ visitare i canali social dell’Ente o scansionare il QR code dedicato.

“Abbiamo pensato ad un Natale quanto più aperto a tutti i gusti e le fasce d’età. Il filo conduttore – prosegue l’Assessore Marco Donnarumma – è la voglia di unire insieme tutta la comunità, per condividere momenti leggeri e di spensieratezza, mettendo il Centro Storico a disposizione non soltanto delle famiglie, ma anche delle attività commerciali. Non sono da meno le frazioni, dove verranno installate luminarie che contribuiranno a creare un’atmosfera natalizia capace di diffondersi così su tutto il nostro Comune. Auspichiamo che il consolidamento delle attrazioni di punta della precedente edizione, sempre più apprezzata anche dalle nuove generazioni, possa essere un catalizzatore in più per un periodo di eventi che vuole provare a cogliere l’essenza del Natale: la condivisione e lo stare insieme”.