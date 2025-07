Correggio: ruba al distributore automatico di una tabaccheria, denunciato 39enne

Avrebbe infranto il vetro del distributore automatico situato all’esterno di una tabaccheria nel centro di Correggio, per poi asportare varie lattine di bevande alcoliche ed alcune confezioni di merendine. Da qui la denuncia del titolare e le successive indagini dei militari della stazione di Correggio, che supportate dai sistemi di video sorveglianza poste all’interno ed all’esterno del locale, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di un uomo di 39 anni, fra l’altro attualmente gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia, disposto dall’Ordinanza emessa in data 05.03.2025 dal Tribunale di Reggio Emilia, e nei confronti dello stesso veniva emesso il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno presso il Comune di Correggio.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 40enne residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.