Va in escandescenza sul treno e poi aggredisce gli agenti con pugni, sputi e morsi: arrestato 54enne

Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, intorno alle 21:30, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti presso la stazione “Storica“ di Reggio Emilia, in seguito alla segnalazione di un individuo molesto e aggressivo.

L’uomo, privo di regolare biglietto, si trovava a bordo di un treno appena giunto in stazione. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno dialogato brevemente con il capotreno e individuato la persona segnalata, che si trovava ancora all’interno del convoglio. L’uomo si è mostrato immediatamente insofferente e particolarmente aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine. Nonostante ciò, i poliziotti hanno tentato di calmarlo e convincerlo a scendere dal treno affinché la corsa potesse riprendere, evitando ulteriori ritardi già accumulati. I tentativi di risolvere la situazione pacificamente sono risultati inutili.

L’individuo ha iniziato a insultare e minacciare gli agenti, arrivando persino a proferire minacce di morte. Poco dopo, ha aggredito fisicamente uno degli operatori colpendolo con forza al petto e nel basso ventre. Vista l’escalation di violenza, gli agenti hanno deciso di intervenire con la forza per farlo scendere dal convoglio. La reazione dell’uomo è stata ancora più estrema: prima ha sputato in faccia a uno degli agenti, poi ha morso un altro, provocandogli una ferita all‘avambraccio. Dopo diversi minuti di resistenza e con grande sforzo, gli operatori sono riusciti a far scendere l‘individuo dal treno che ha finalmente potuto riprendere la sua corsa, accumulando però un ritardo superiore all‘ora.

Il soggetto, identificato come un italiano di 54 anni, è stato neutralizzato e condotto presso la Questura. Anche in questo frangente ha continuato a rivolgere minacce di morte agli agenti. Al termine degli accertamenti di rito, il 54enne è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in custodia nelle camere di sicurezza della Questura di Reggio Emilia, in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria.