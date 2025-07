Capezzera (Forza Italia): “Serve una stretta su alcol e negozi etnici dopo le 20, Sassuolo segua l’esempio di Modena”

Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento degli episodi di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica, il gruppo consiliare di Forza Italia Sassuolo ha presentato un Ordine del Giorno per chiedere al Sindaco e alla Giunta comunale l’adozione di un’ordinanza temporanea, simile a quella già introdotta dal Comune di Modena (Ordinanza n. 250215 del 02/07/2025), che limita l’orario di apertura dei piccoli esercizi di vicinato, in particolare dei cosiddetti “negozi etnici”, spesso attivi durante la notte e oggetto di segnalazioni per la vendita incontrollata di alcolici.

La proposta, firmata dal capogruppo Davide Capezzera, mira a salvaguardare la vivibilità delle aree urbane più frequentate nelle ore serali, contenendo fenomeni di bivacchi, abbandono di rifiuti, schiamazzi e insicurezza.

Afferma Capezzera: “Sassuolo non è esente da questi problemi e la situazione peggiora nei mesi estivi. La misura adottata a Modena è un precedente importante: anche da noi è necessario un intervento deciso, circoscritto e coordinato con le forze dell’ordine e la Prefettura.”

L’atto impegna l’Amministrazione ad attivarsi ai sensi dell’art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000, norma che consente al Sindaco di adottare ordinanze urgenti per motivi di sicurezza urbana e decoro. L’obiettivo è intervenire in modo mirato, individuando zone e orari critici, senza criminalizzare le attività commerciali, ma prevenendo abusi e situazioni fuori controllo.

Continua Capezzera: “Non vogliamo demonizzare nessuno ma è evidente che molti problemi di malamovida e degrado ruotano attorno a determinati negozi aperti tutta la notte. Chiediamo solo regole uguali per tutti e rispetto della convivenza civile.”

L’Ordine del Giorno prevede inoltre il coinvolgimento di cittadini e commercianti in un percorso di confronto e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza e del consumo responsabile.

Davide Capezzera – Capogruppo Forza Italia Sassuolo