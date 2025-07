Il Sindaco di Sassuolo Mesini traccia un bilancio del primo anno di Giunta

“Un anno denso di impegni, difficili ed impegnativi, portati avanti con l’entusiasmo e la dedizione di una squadra che ha come unico obiettivo il futuro della nostra città”.

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, traccia un bilancio del primo anno di Giunta, insediatasi il 1 luglio 2024.

“A partire da Settembre – prosegue il Sindaco – saranno completamente azzerate le liste d’attesa per gli asili nido: un obiettivo che ci eravamo fissati già in campagna elettorale e che, sin dai primi giorni, ci ha visto lavorare ventre a terra per raggiungerlo nel minor tempo possibile a testimonianza dell’impegno da parte dell’Amministrazione nel migliorare i servizi per le famiglie e i più piccoli. Un obiettivo reso possibile grazie a un lavoro di pianificazione e investimento che ha portato a un incremento delle risorse e a una gestione più efficiente delle strutture.

Un altro grande passo avanti riguarda il progetto di riqualificazione dell’edificio di via Circonvallazione 189, un intervento strategico volto a valorizzare e rendere più funzionale una delle principali porte d’accesso alla città, completamente abbandonata dal 2009. Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale basato su un progetto che mette al centro il quartiere Braida, ricucendo lo strappo architettonico con il parco Amico e offrendo nuovi spazi ai servizi per il cittadini.

L’amministrazione ha inoltre reperito i fondi necessari per portare a termine importanti progetti finanziati dal PNRR, come le nuove Paggerie e la mensa della scuola “Caduti per la Libertà”. Interventi rappresentano un investimento concreto nel settore scolastico e nel miglioramento delle condizioni di vita dei nostri giovani, garantendo servizi più efficienti e di qualità.

Senza dimenticare ponte Veggia, che ha assorbito energie e risorse i mesi di pianificazione e progettazione per portare a termine la ristrutturazione di un’infrastruttura importantissima per tutto il Distretto cercando di ridurre al minimo i disagi e i tempi d’intervento.

Il primo anno di mandato è stato anche caratterizzato da un intenso lavoro di ascolto e partecipazione con le associazioni, le società sportive e culturali, il mondo della scuola e tutta la cittadinanza. Un dialogo continuo che ha permesso di raccogliere idee, bisogni e suggerimenti, contribuendo a costruire un’amministrazione più vicina e sensibile alle esigenze di tutti.

In questi primi dodici mesi di lavoro – conclude il Sindaco Matteo Mesini – l’intera squadra di Giunta non ha mai risparmiato energie e di questo li ringrazio, compresa Chiara Tonelli che prima di dimettersi per motivi personali ha portato avanti importanti progetti che solamente nei prossimi mesi daranno i loro frutti”.