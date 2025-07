Concerti in Palazzina 2025: ultimo appuntamento con “Musiche da Cinema” dei MovieBand

Si conclude la stagione musicale dei Concerti in Palazzina 2025 con il terzo appuntamento, in programma martedì 8 luglio alle ore 21.15. Con “Musiche da Cinema” dei “MovieBand” Confindustria Ceramica (Viale Monte Santo 40, Sassuolo) invita la cittadinanza a condividere la serata nel parco della propria sede. L’evento, organizzato da Edi.Cer. SpA con il patrocinio del Comune di Sassuolo, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Un viaggio in cui la musica racconta il cinema: si ripercorreranno le colonne sonore che, attraverso brani cantati e temi strumentali, hanno reso iconiche molte pellicole internazionali. Il pubblico sarà trasportato dalle atmosfere sognanti di Morricone alle leggendarie composizioni di John Williams, passando per il mondo magico di Harry Potter e l’energia travolgente dei Blues Brothers fino ai cult, per citarne alcuni, come Il Gladiatore, Star Wars, Pulp Fiction, Kill Bill, Rocky, Ritorno al Futuro, Top Gun, Pirati dei Caraibi, Mission Impossible, Flash Dance. L’omaggio al lungometraggio come forma d’arte sarà reso dai “MovieBand”, formazione composta da Gio Stefani, Alessio Borghi e Alberto Paderini.

La rassegna si conclude con questo ultimo appuntamento dopo due serate coinvolgenti. Il primo concerto si è svolto il 17 giugno con “Italiani: donne e uomini che fecero l’Italia”, in cui Leo Turrini e Marco Dieci hanno ricordato, tra musica e parole, le figure che hanno forgiato l’identità collettiva italiana. La seconda serata, tenutasi il 1° luglio, ha visto invece l’energia travolgente dei “The Radio Luxembourg”, che con “45 giri fa” hanno proposto un revival delle più belle canzoni degli anni ’60 e ’70.