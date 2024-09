Aggiornamento in merito alle chiusure notturne previste su A1 ed R13

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano.

Non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla A1 immette sulla A22 Brennero-Modena, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso il Passo del Brennero.

Sarà chiuso anche, per chi proviene dalla A22, il ramo di immissione sulla A1 verso Milano.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Reggio Emilia, dove si potrà rientrare in A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.

****

Su R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), sono state annullate le chiusure del ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Bologna, dalla A13 Bologna-Padova verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto,che erano previste nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 settembre.