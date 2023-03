Controlli serali della Polizia locale di Formigine

Nella serata di venerdì 10 marzo, la Polizia Locale di Formigine ha svolto un servizio di polizia stradale volto in particolare alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sono stati 28 i veicoli controllati dagli agenti, prima sulla via Giardini, poi all’accesso di Corlo, dove in precedenza tra via Radici e via Casali si era verificato un sinistro.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti a test “alcol blow” ed è stata contestata una sanzione per guida in stato di ebrezza alcolica con patente immediatamente ritirata.

Sono stati 7 i verbali contestati: mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, pneumatici usurati, luci non funzionanti ed omessa revisione.

La campagna di prossimità e di prevenzione continua con l’ufficio mobile, DOMANI mattina a Colombaro (di fronte al forno), il 21 marzo a Magreta (vicino alla chiesa), il 27 marzo a Casinalbo, poi in aprile il 4 a Corlo, l’11 a Ubersetto e il 24 in piazza Calcagnini a Formigine.

Aprile sarà un mese importante anche per un’altra nuova attività, ovvero una campagna mirata volta a controlli sull’utilizzo dei cellulari alla guida, che è una delle prime fonti di distrazione e rischio incidente.