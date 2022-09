Serata di presentazione della Scuola di Teatro MaMiMò 2022/2023

Trasformazione, sorpresa, scoperta, crescita, gioia, memoria, sogno. Potrebbe continuare all’infinito la serie di “voci” per descrivere l’esperienza di partecipare alle attività della Scuola di Teatro del Centro Teatrale MaMiMò. Una vera casa d’arte aperta a tutti e per tutti, una scuola di teatro dedicata agli appassionati della scena, a tutti quelli che trovano nel teatro un’attività educativa, formativa e ricreativa fino ad arrivare agli aspiranti professionisti.

La scuola di Teatro del Centro Teatrale MaMiMò, da sempre, è il luogo della formazione, della socializzazione, del confronto, dell’incontro. Il luogo dove l’allievo, mettendosi in gioco, inizia il proprio percorso di conoscenza, apprendimento e crescita. Crescita come arricchimento, come presa di coscienza delle proprie capacità e della propria consapevolezza all’interno del gruppo come della società. Perché fare un corso di teatro vuol dire continuare a cercare, insieme ai propri compagni e all’insegnante, la bellezza e la poesia della vita, insieme. L’attenzione che MaMiMò, da quasi vent’anni, dedica all’educazione deriva dalla convinzione che la pedagogia unita alla cultura sia la chiave di accesso a un futuro migliore, e che per questo deve essere un percorso rivolto a tutti, dove ognuno può scoprire se stesso e acquisire più strumenti per nutrire l’immaginazione e comprendere la realtà che lo circonda.

Luogo di formazione, socializzazione, confronto e incontro, la Scuola pone al centro del programma la persona, incoraggiandola a intraprendere un percorso di conoscenza, apprendimento, crescita e riscoperta di sé in un ambiente creativo dove imparare a mettersi in gioco e sperimentarsi.

Che si tratti di un principiante assoluto o abbia già avuto esperienze sul palco, la Scuola di Teatro MaMiMò vuole porsi al fianco di ogni allievo e allieva con professionalità e impegno, riconoscendone l’unicità e valorizzandone il talento. Tutto questo offrendo una formazione di altissimo livello grazie a una squadra di insegnanti, tutti professionisti diplomati in Accademie Nazionali, in continua formazione e aggiornamento.

La serata di presentazione dei corsi della Scuola di Teatro MaMiMò per adulti e bambini, evento aperto a tutti senza vincolo di iscrizione, si terrà mercoledì 21 settembre al Teatro Piccolo Orologio, via Massenet 23 – Reggio Emilia: dalle ore 19:30 alle 20:30 presentazione dei corsi Junior e dalle 21:00 alle 22:00 presentazione dei corsi Adulti.

Sarà l’occasione per sbirciare le varie proposte della Scuola e capire qual è quella più adatta a sé. La sezione “MaMiMò Junior”, corsi annuali pomeridiani per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni, divisi nelle fasce d’età 7-10 anni, 11-13 anni e 14-18 anni, si prefigge l’intento di affinare la sensibilità del bambino, valorizzarne la personalità, la capacità creativa e la fantasia attraverso esercizi di gruppo sul movimento, sul ritmo e l’espressività, fino ad arrivare ad un approfondimento delle tecniche di training fisico e vocale per potenziare la propria espressività, dell’analisi e interpretazione di un testo teatrale svolgendo esercizi di recitazione ispirati alle tecniche base del metodo Stanislavskij per i più grandi. I corsi annuali per adulti si dividono in Recitazione base, Avanzato e Professionalizzante, e si terranno da ottobre a giugno. Tutti i corsi, adulti e junior, si concluderanno con uno spettacolo finale aperto al pubblico inserito all’interno della rassegna “Metamorfosi”, esempio di festival “dell’attore” incentrato sulla figura e sul lavoro degli allievi.

Non mancheranno i corsi “pillola” e i trimestrali (Voce e dizione, Drammaturgia, Avvicinamento al Teatro), proposti nell’ottica di un approfondimento e di una specializzazione tecnica di discipline teatrali specifiche, affidati, come ogni anno, a maestri e professionisti dello spettacolo.

Al termine di una breve presentazione collettiva, sarà poi possibile muoversi in autonomia raggiungendo le postazioni dedicate a ogni corso dove sarà possibile rivolgere domande, chiedere informazioni o semplicemente conoscere insegnanti e allievi degli anni passati.

Per informazioni: 0522- 383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30, e-mail a scuola@mamimo.it, chiamare il numero 366/6145695 per i corsi Adulti o il 339/8234092 per quelli Junior o visitare il sito www.mamimo.it.