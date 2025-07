Due studenti Unimore convocati per prestigiose competizioni internazionali in Germania e Norvegia

Due studenti-atleti eccellenti del programma Unimore Sport Excellence sono stati selezionati per rappresentare l’Italia in importanti manifestazioni internazionali, che si svolgeranno nel mese di luglio 2025.

Roberto Sottile, iscritto al corso di laurea magistrale in Ingegneria del Veicolo, prenderà parte alle Universiadi Estive di Rhine-Ruhr 2025, in programma in Germania dal 16 al 27 luglio. Sottile, già Campione Italiano Assoluto di Tiro con l’Arco sia individuale che a squadre, vestirà la maglia della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) nella rappresentativa nazionale universitaria. Roberto Sottile aveva già ricevuto il Premio di Studio Mattia Dall’Aglio nel 2020, riconoscimento dell’Ateneo dedicato agli studenti-atleti che si sono messi in luce per merito e dedizione.

Vivian Osagie, studentessa del corso di laurea in Infermieristica presso la sede di Reggio Emilia, è stata convocata per gli Europei Under 23 di Atletica Leggera, che si terranno a Bergen, in Norvegia, dal 17 al 20 luglio. Specialista del lancio del peso, Vivian ha recentemente conquistato il titolo di Campionessa Italiana U23 e la medaglia di bronzo ai Campionati Nazionali Universitari di Ancona 2025. Anche lei è stata insignita del Premio di Studio Mattia Dall’Aglio proprio quest’anno, a testimonianza di un percorso accademico e sportivo di grande valore.

“Roberto e Vivian sono esempi concreti di come sia possibile conciliare studio universitario e sport di alto livello, dimostrando passione, talento e determinazione”, sottolinea la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore per lo Sport. “La loro convocazione in queste manifestazioni di rilievo internazionale è motivo di orgoglio per l’ateneo e per il CUS MoRe, che continuano a sostenere e promuovere lo sport di eccellenza tra gli studenti. A nome di Unimore e del Centro Universitario Sportivo auguro ai due nostri studenti il massimo successo nelle prossime competizioni, certa che sapranno rappresentare al meglio i valori di impegno e dedizione propri della comunità universitaria”.