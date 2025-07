Fiorachella 2025 il 18 e 19 luglio a Villa Pace musica live ad ingresso gratuito

Venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025, nel parco di Villa Pace, a Fiorano Modenese, ritorna il ritmo e il divertimento di Fiorachella, il festival della musica giovane, giunto alla sua sesta edizione, organizzato dall’associazione Fiorano Free Music aps (FFM) e Radio Antenna 1, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e il sostegno di sponsor del territorio.

Sul palco artisti emergenti e altri più conosciuti nel panorama nazionale e anche europeo, per fare il pieno di musica live, tra luci, colori e voglia di ballare, in un evento che richiama persone da ogni parte della provincia e che unisce socialità e musica. L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito.

“Fiorachella è nato come un festival a Fiorano ed oggi è diventato uno dei modi con cui fioranesi e non solo vedono la nostra città; un appuntamento molto atteso, dove musica dal vivo, bella compagnia e una comunità intergenerazionale di volontari e partecipanti si spende e dà vita ad un fine settimana fresco, positivo e con un pizzico di magia”, dichiara il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini.

Ed è proprio grazie alla collaborazione di volontari di tutte le età che il Festival è cresciuto negli anni. “Siamo partiti in due, tre e oggi siamo una trentina di volontari che lavorano tutto l’anno animati dalla passione musicale e dalla voglia di offrire serate piacevoli ai giovani, ma anche a famiglie e adulti. Senza di loro questo tipo di attività non sarebbe possibile – aggiunge Simone Zocchi, presidente di Fiorano Free Music – Quest’anno abbiamo cercato anche la collaborazione di altri festival del territorio, perché fare rete è cruciale.”

Così è nata “Music Valley” che unisce diversi festival del distretto ceramico (Fiorachella, Moninga Onlus, Electronic BBQ, Unknwn Festival), una collaborazione organizzativa e artistica per creare spazi e momenti di aggregazione, relazioni e bellezza la cui parola d’ordine sia ‘musica’.

Quest’anno il Festival fioranese si allarga e si arricchisce di un secondo palco, la DEF Arena, una tensostruttura con dj set da altri festival: venerdì dalle 19 Cherrie DJ e sabato dalle 18 Dj Adam e Schenna Dj, che si esibiscono prima degli spettacoli live. Nella stessa zona del parco, più tranquilla, a partire dalle ore 19.00, si potrà anche accedere a diversi punti ristoro, pronti a servire buon cibo e bevande. Inoltre sono disponibili magliette e altri originali gadget dedicati all’evento, i cui proventi andranno a sostegno della manifestazione.

Sul palco principale, nella serata di venerdì 18 luglio, si esibirà Jesse The Faccio da Padova con lo sguardo oltreoceano, un cuore lo-fi, testi che sanno di provincia e un modo tutto suo di raccontare le relazioni, i giorni liberi, il tempo perso. Seguirà Pellegrino & Zodyaco, dj e songwriter napoletano, pioniere del sound ‘napoliterraneo’, conosciuto in Francia e Inghilterra che, tra funk, disco, italo disco, vibrazioni mediterranee e jazz, fonde tradizione partenopea e sonorità internazionali. Chiude Andrea Nocetti, dj local ma con stile internazionale, tra funk, disco, house e sorprese che fanno muovere anche i più statici, fino alle 2 di notte.

Sabato 19 luglio aprono la serata i Delicatoni, quattro anime, un equilibrio di contrasti: dall’estetica neoclassica di Vicenza alle sonorità digitali, dai caldi suoni jazzy al lo-fi più sperimentale. Segue Elasi, cantautrice e producer tra chitarre classiche, beat e sintetizzatori. Infine Ceri Wax musicista a tutto tondo che porta sul palco del Fiorachella una visione sonora fresca, curata, in continuo movimento.

Altra novità di quest’anno saranno alcuni eventi collaterali in collaborazione con realtà del territorio. Venerdì 18 luglio, alle 19.30 parte la prima camminata Fiorachella, in collaborazione con Gianni Sport (ritrovo nel parcheggio antistante il negozio), una passeggiata leggera aperta a tutti che terminerà nell’area eventi del Festival. Ci sarà anche un Safer Space, spazio di cura e rispetto gestito in collaborazione con la cooperativa Aliante, dove rivolgersi per segnalare il mancato rispetto delle regole di comportamento che Fiorachella si è dato, per trovare ascolto e supporto in caso di disagio, molestie, discriminazioni (tel. 3337924557).

Il Festival 2025 sarà inoltre l’occasione per avviare la fase sperimentale del Progetto Pulse, promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Educativa di Strada Distrettuale, dedicato ai giovani dai 18 ai 25 anni.

Infine attenzione alla sostenibilità e mobilità dolce: i partecipanti saranno inviatati ad arrivare in bicicletta o ad utilizzare il car sharing e sarà predisposta una apposta area di raccolta dei mezzi a due ruote.

Per arrivare comodamente al Fiorachella è disponibile l’ampio parcheggio dell’Iperfamila di Fiorano (via Circondariale S. Francesco) e quello di piazza De Gasperi.

Si consiglia ai partecipanti l’uso di repellenti per insetti, visto che si sosterà a lungo in area verde.

Per maggiori info consultare il sito www.fiorachella.it o la pagina fb e instagram del Festival.