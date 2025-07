Infondata la notizia di un’aggressione con violenza sessuale denunciata a Vignola da una 30enne

Oggi, 14 luglio 2025, a seguito di approfondite indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Modena ha formalizzato richiesta di archiviazione per totale infondatezza della notizia di reato relativa all’aggressione e violenza sessuale denunciata come avvenuta a Vignola nella serata del 25 giugno scorso, per la quale la presunta vittima aveva proposto denuncia/querela contro ignoti il giorno successivo.

La donna aveva raccontato di essere stata aggredita intorno alle 22:30, poco dopo aver salutato gli amici, in centro. Un uomo l’avrebbe raggiunta alle spalle, scaraventata a terra e violentata poco lontano da casa. L’aggressore si sarebbe poi dato alla fuga, mentre le grida della donna attirarono l’attenzione dei clienti di un vicino locale. I Carabinieri erano intervenuti mentre la vittima, 30 anni, era stata trasportata in ospedale e sottoposta al protocollo previsto nei casi di violenza sessuale.

Sono in corso i dovuti approfondimenti investigativi finalizzati a chiarire le motivazioni che

hanno determinato la denunciante a proporre querela.