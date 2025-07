Il sindaco sui dazi Usa: “Vicini alle imprese reggiane, serve risposta decisa”

“La scelta del presidente americano Donald Trump di imporre dazi al 30% sulle importazioni dall’Europa, a partire dal 1° agosto, rappresenta un atto economico molto pesante e aggressivo, che si aggiunge ad una svalutazione del dollaro che di suo pesa per un 12-13%; tutte le forze politiche, a tutti i livelli, hanno il dovere di schierarsi.

Secondo alcune stime a livello nazionale i dazi al 30% brucerebbero oltre 12 miliari di export (circa il 20% del totale) e porterebbero alla perdita di oltre 150.000 posti di lavoro.

Come amministrazione comunale esprimiamo grande preoccupazione per un territorio come il nostro il cui tessuto economico ha nell’esportazione verso gli USA un fondamentale canale commerciale per molti prodotti di grande qualità.

I settori interessati sono tanti. Pensiamo all’agroalimentare, con il Parmigiano-Reggiano e le sue 16mila tonnellate di export oltre oceano, il lambrusco e l’aceto balsamico, tra i prodotti più apprezzati dal mercato americano. Il re dei formaggi, con i dazi al 30% potrebbe costare in USA fino a 58 euro al chilo, limitando di molto il mercato dei potenziali consumatori.

Da Reggio Emilia verso gli Usa partono ogni giorno anche molto macchinari, apparecchiature e componenti per l’industria, con quote in aumento negli ultimi anni, o ancora articoli in gomma, materie plastiche e ceramica, apparecchi elettrici, abbigliamento di qualità e molto altro.

Tra il 2018 e il 2023, l’incidenza dell’export verso gli USA su tutto l’export della provincia di Reggio è passata dal 9,0% all’11,3% per complessivi 1.572 milioni, mentre l’incidenza delle importazioni è rimasta sostanzialmente stabile, sui 71.3 milioni complessivi. Si tratta di un delta significativo che evidenzia la nostra forte propensione all’export.

I dazi e gli ipotetici controdazi europei avranno un effetto recessivo e toccheranno anche la capacità di spesa delle famiglie italiane, già messa a dura prova dai rincari di questo periodo.

La città di Reggio Emilia è al fianco di tutti gli imprenditori e gli operatori che operano nei settori toccati da una manovra che appare come un atto unilaterale, arrogante e inaccettabile e chiede al governo e a tutte le istituzioni nazionali ed europee una risposta decisa, coordinata e coesa, che tuteli chi fa impresa e crea lavoro e benessere”.

Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia