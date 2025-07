Sassuolo, Giavelli (FdI): “Pattume sotto le stelle”

“Oltre una settimana fa, di fianco ai cassonetti di Viale Gramsci/Piazza S D’Acquisto, ignoti incivili hanno abbandonato un divano su cui, altri maleducati, nel frattempo hanno conferito sacchi vari, che adesso occupano anche parte della carreggiata.

Che si tratti di maleducazione di qualcuno è indiscutibile, ma Comune ed Hera non possono girarsi dall’altra parte (nel frattempo Hera ha fatto la raccolta in tale zona dei sacchi gialli e blu pertanto non può non sapere!) e devono provvedere celermente affinché i cittadini onesti e civili (fortunatamente la maggior parte) non siano ostaggio di chi non rispetta gli altri e si trovino obbligati a vivere in una discarica a cielo aperto, oltretutto in pieno centro”.

Così Stefania Giavelli, consigliere comunale FdI che aggiunge “Un degrado simile, inoltre, rappresenta un vergognoso biglietto da visita per Sassuolo e i sassolesi nei confronti di chi viene da fuori. Auspico un intervento urgente, (comunque ormai tardivo) visto che tale situazione è così da oltre una settimana (nel frattempo degenerata perchè il degrado attira degrado) ed è già stata segnalata inutilmente da vari cittadini, giustamente stanchi di degrado e mancanza di decoro e di pulizia. (Io stessa in data odierna ho fatto segnalazione all’Urp)”.