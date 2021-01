Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno tratto in arresto un 59enne di origini bolognesi, raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. L’uomo doveva scontare un cumulo di pena residua di quattro anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa, appropriazione indebita, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, simulazione di reato e ricettazione, fatti commessi in provincia di Modena, Bologna e Milano dal 2012 al 2015. L’uomo è stato tradotto dai carabinieri, alla Casa Circondariale di Modena per l’espiazione della pena.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013