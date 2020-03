Mascherine e caschi dal Rotary per l’Ospedale di Sassuolo

Il Rotary di Sassuolo, così come gli altri club provinciali, è impegnato fin dall’inizio in questa fase di emergenza sanitaria. I rotariani sassolesi hanno subito donato, nelle scorse settimane, 380 mascherine FFP2 all’Ospedale di Sassuolo e sono in arrivo, sempre per l’Ospedale sassolese, 50 caschi CPAP completi di tubi per l’attacco all’ossigeno del letto ospedaliero.

Insieme agli altri 7 Rotary club della Provincia di Modena, poi, è stato donato un ventilatore polmonare con nebulizzatore V800 completo di tutte le dotazioni per la terapia intensiva dell’Ospedale di Baggiovara ed è stato donato un respiratore ad alto flusso all’ospedale di Vignola, insieme ad altri 220 caschi CPAP che verranno destinati agli Ospedali di Carpi, Mirandola e Vignola.

Appena disponibili, verranno consegnate anche 7000 mascherine chirurgiche ai vari ospedali provinciali.