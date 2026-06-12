Hub in polis, si rinnova il bando rivolto ai giovani modenesi tra idee e progetti

Nuove opportunità per i giovani modenesi prendono forma con la pubblicazione del bando “Hub in Polis… to be continued”, disponibile sul sito web del Comune di Modena e pensato per sostenere idee, energie e progettualità delle nuove generazioni.

Il progetto si sviluppa alla Polisportiva San Faustino, in via Wiligelmo 72, all’interno di uno spazio pensato per gli under 35 che funziona come un punto di incontro aperto e accessibile, dove persone, esperienze e percorsi diversi trovano occasione di confronto e crescita. Nato dalla collaborazione tra Comune di Modena, Arci Modena e Polisportiva San Faustino, Hub in Polis si configura come un contesto sperimentale che risponde alla richiesta di luoghi di aggregazione espressa dai giovani e propone un modello basato sulla partecipazione diretta, in cui le attività nascono e si sviluppano insieme a chi lo frequenta.

“Nuove risorse, nuove opportunità; continuiamo a investire con e per le nuove generazioni – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Bortolamasi -. Prosegue e si rafforza il progetto Hub in Polis, un progetto di rete con al centro i ragazzi e le ragazze, un modo diverso che permette loro di prendere la parola, sviluppare attività, progetti, occupare spazi e immaginare nuove traittorie per la Modena del presente e del futuro”.

L’avviso pubblico mette a disposizione complessivamente 45mila euro per finanziare progetti ideati e realizzati da gruppi di giovani tra i 18 e i 35 anni, sia informali sia organizzati in associazioni, con un contributo massimo di 5mila euro per ciascuna proposta. Le iniziative si rivolgono a coetanei più giovani, tra i 14 e i 29 anni, e si muovono in ambiti che spaziano dalla sostenibilità ambientale e sociale alla promozione del benessere fisico e psicologico, dalla valorizzazione culturale e artistica fino allo sviluppo delle competenze, all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità. Trovano spazio anche progetti legati al podcasting e alla web radio, con particolare attenzione ai temi della partecipazione, del volontariato e della cittadinanza attiva, in dialogo con il percorso che quest’anno vede Modena Capitale del Volontariato 2026.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13 del prossimo 20 luglio; tutte le attività finanziate devono essere realizzate entro il 31 maggio 2027. Il bando si inserisce nell’ambito delle politiche regionali dedicate alle giovani generazioni ed è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale 14/08 e il Fondo nazionale per le politiche giovanili.

Accanto al sostegno economico, il progetto offre un accompagnamento concreto ai gruppi selezionati. Arci Modena mette a disposizione un servizio di tutoraggio lungo tutte le fasi, dalla progettazione iniziale alla realizzazione, con momenti formativi e supporto nella rendicontazione, oltre alla possibilità di affiancamento già nella definizione delle idee e dei budget. La Polisportiva San Faustino garantisce invece gli spazi dell’hub, curandone la gestione e il calendario delle attività.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.modena.it/novita/avvisi/2026/contributi-a-sostegno-di-iniziative-promosse-da-gruppi-informali-di-giovani-e-associazioni-giovanili-per-far-crescere-hub-in-polis