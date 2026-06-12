Scippi in Bolognina: due arresti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 22enne senza fissa dimora e un 36enne residente a Portomaggiore (FE), marocchini, per furto con strappo. È successo di notte, quando i Carabinieri sono stati informati che in via Francesco Albani c’erano due soggetti che stavano perpetrando un furto su un’auto parcheggiata.

Appresa la notizia, i militari si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati sono stati avvicinati da una persona che riferiva di essere stata scippata da due individui trasandati che le avevano strappato di mano la borsa contenente il telefono cellulare e gli effetti personali. Intercettati nelle vicinanze dai Carabinieri, i due soggetti, identificati nel 22enne e 36enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, sono stati perquisiti e trovati in possesso della refurtiva. La refurtiva è stata restituita alla persona offesa.

In merito alla segnalazione del furto su auto, i Carabinieri hanno trovato un’autovettura nelle vicinanze, marca Audi, modello Q2 col finestrino anteriore infranto, l’abitacolo rovistato e macchie di sangue sui sedili. Accertamenti in corso per verificare eventuali responsabilità dei due soggetti in merito al furto su auto.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.