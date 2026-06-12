Donna incinta coinvolta in un incidente, soccorsa dalla Polizia di Stato e trasportata all’Ospedale

La Polizia di Stato di Bologna, attraverso una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pian del Voglio, è intervenuta giovedì 4 giugno 2026 nel pieno del traffico mattutino per gestire un incidente stradale tra un’autovettura e un mezzo pesante all’altezza di Via Saffi lungo l’“Asse attrezzato”.

Tutti i soggetti coinvolti sono rimasti incolumi riportando soltanto un forte spavento. Tuttavia, a bordo dell’autovettura, che a causa del sinistro non era più marciante, vi era una coppia: la donna, una 26enne residente in provincia, lamentava forti dolori addominali, dovuti al suo stato di gravidanza.

La donna si stava recando al vicino Ospedale Maggiore per una visita preparto di routine. Constatata l’impossibilità di attendere sul posto l’arrivo del personale sanitario a causa dell’urgenza, gli agenti, dopo essersi assicurati della sicurezza degli altri coinvolti e del corretto invio dei soccorsi, hanno fatto salire la donna a bordo della pattuglia. Grazie all’ausilio di lampeggiante e sirena, i poliziotti sono riusciti a farsi largo nel traffico caotico, raggiungendo tempestivamente il Pronto Soccorso del nosocomio.

L’operazione si è conclusa per il meglio: i sanitari, dopo aver effettuato i primi accertamenti ed escluso complicazioni per la gravidanza, hanno disposto il ricovero della giovane nel reparto di maternità a scopo precauzionale