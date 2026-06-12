Lavoro, mercoledì 17 giugno l’inaugurazione del centro per l’impiego di Guastalla

Sarà inaugurata mercoledì 17 giugno alle ore 11 la nuova sede del Centro per l’impiego di Guastalla, in Piazza Matteotti 4. All’appuntamento interverranno l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, il sindaco di Guastalla Paolo Dallasta, e il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro Paolo Iannini.

L’intervento rientra nel Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, avviato a livello nazionale e inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto ha riguardato la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, con un investimento complessivo di oltre 350mila euro, finanziati dall’Agenzia regionale per il lavoro.

La nuova sede si sviluppa su una superficie di 322 metri quadrati e dispone di 12 postazioni operative, una sala dedicata a riunioni e attività formative, oltre a spazi accessori per l’accoglienza, l’attesa e i servizi. Al Centro per l’impiego lavorano 6 tra operatori e operatrici, al servizio di un bacino di utenza che registra oltre duemila accessi medi annui.

Il potenziamento infrastrutturale dei Centri per l’impiego punta a rafforzare la rete pubblica dei servizi per il lavoro, migliorando la qualità degli spazi e la capacità di rispondere ai bisogni di cittadini e imprese. In Emilia-Romagna il programma interessa complessivamente 38 sedi e 9 uffici per il collocamento mirato.