A Reggiolo le parole e l’arte connettono le generazioni

Le parole e l’arte come ponti tra le generazioni per abbattere le mura della solitudine e valorizzare il percorso educativo dei più piccoli. Domani, sabato 13 giugno, sarà una mattinata di profonda condivisione per il Comune di Reggiolo, che vedrà intrecciarsi due importanti appuntamenti culturali e sociali a partire dalle ore 9:30.

“Letture senza tempo” a Villa Aurora

Presso la residenza sanitaria assistenziale “Villa Aurora” di Reggiolo, prenderà il via il progetto “Letture senza tempo”, un’iniziativa che mette al centro il valore dell’ascolto e della condivisione. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Reggiolo, la Cooperativa Sociale “La Pineta” e la Biblioteca Civica “Giorgio Ambrosoli”, l’evento offrirà una mattinata di letture ad alta voce dedicate agli ospiti della struttura.

A dare vita alle storie, insieme al personale esperto della biblioteca, ci sarà una squadra di volontari lettori che hanno scelto di mettere il proprio tempo e la propria voce a disposizione degli anziani, con l’obiettivo di stimolare l’immaginazione e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

«Il disegno che narra» all’Auditorium Fellini

Contemporaneamente, presso l’Auditorium “Fellini-Masina” (Viale Marconi 6), l’attenzione si sposterà sui cittadini del domani con l’apertura della mostra digitale «Il disegno che narra: Pierino e il Lupo nei disegni dei bambini e delle bambine».

L’esposizione, a ingresso libero, rappresenta l’atto conclusivo del progetto Continuità, promosso e coordinato dal Tavolo Infanzia comunale. Questa mostra multimediale raccoglie e proietta le opere grafiche realizzate dai bambini del nido e delle scuole del territorio, ispirate dall’ascolto della celebre fiaba musicale di Sergej Prokof’ev. Il Tavolo Infanzia – coordinato dalla pedagogista Stefania Pizzetti e dalla Vice Sindaca e Assessora alla Scuola Livia Arioli – connette sinergicamente tutte le realtà educative locali, offrendo percorsi interdisciplinari di altissimo livello.

Il pubblico potrà assistere alle proiezioni dei piccoli artisti secondo due turni:

Prima proiezione: ore 9:30

ore 9:30 Seconda proiezione: ore 10:30

L’Amministrazione comunale, insieme a tutte le realtà coinvolte, invita le famiglie e la cittadinanza a prendere parte a questi due significativi momenti di restituzione culturale.

Info Biblioteca Civica Ambrosoli – Tel. 0522 213713 | Mail: biblioteca@comune.reggiolo.re.it