Monghidoro: deceduta 83enne investita l’altra sera da un’auto. In corso gli accertamenti

Intorno alle 19 del 25 maggio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena sono intervenuti tra via Roma e via Vittorio Emanuele II a Monghidoro, per eseguire i rilievi planimetrici e tecnici di un incidente stradale tra un’automobilista e un’anziana a piedi. La signora, 83enne italiana, era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza e in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo, a causa delle ferite riportate, l’anziana signora è deceduta. I

militari hanno proceduto al fermo amministrativo del veicolo e alla raccolta delle testimonianze utili alla ricostruzione della dinamica. Gli atti concernenti l’attività d’indagine sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.