Modena: era alla guida con un documento falso e non aveva mai conseguito la patente. Denunciato, multa da 5.100 euro e fermo del veicolo

Un controllo di routine si è trasformato in un accertamento per uso di documento falso e guida senza patente. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio a Modena, lungo via Nonantolana, dove una pattuglia della Polizia locale ha fermato un’utilitaria che procedeva in direzione del centro cittadino con manovre irregolari.

Insospettiti dalla condotta di guida, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente e avviato le verifiche di rito. L’uomo, un trentenne residente fuori provincia, ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità di paese straniero. Il documento, pur presentando caratteristiche di buona fattura, ha subito sollevato dubbi: dalle prime verifiche è infatti emerso che il conducente non risultava aver mai avuto dimora nel Paese indicato come luogo di rilascio.

Gli approfondimenti successivi, condotti anche mediante la strumentazione tecnica in uso al Comando di via Galilei, hanno confermato i sospetti: la patente era falsa, verosimilmente prodotta artigianalmente. L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato quindi accompagnato presso il Comando per una completa identificazione.

Al termine degli accertamenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia per uso di atto falso, oltre alla contestazione della guida senza patente, non avendola mai conseguita in Italia. Per quest’ultima violazione è prevista una sanzione amministrativa di 5.100 euro, mentre per il reato penale l’uomo rischia una pena fino a un anno di reclusione.

Il veicolo, intestato a un soggetto estraneo ai fatti, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Al proprietario dell’auto verrà contestata la violazione amministrativa per incauto affidamento del mezzo.