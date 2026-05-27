Scandiano: FestivaLOVE 2026, come cambia la viabilità e dove parcheggiare

Scandiano si prepara ad accogliere FestivaLOVE 2026 – Innamorati a Scandiano, in programma da venerdì 29 a domenica 31 maggio, con un centro storico che diventerà, per tre giorni, un grande spazio pedonale diffuso tra piazze, vie, spettacoli, incontri, musica, teatro, circo, installazioni e punti di ristoro.

Come nelle precedenti edizioni, l’organizzazione del festival comporterà alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree centrali della città, necessarie per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e per consentire al pubblico di vivere il centro storico come un’unica grande area di festa.

L’invito rivolto a cittadini e visitatori è di raggiungere il festival privilegiando, quando possibile, la mobilità alternativa: a piedi, in bicicletta o utilizzando i parcheggi esterni al perimetro principale della manifestazione, così da ridurre il traffico nelle vie più vicine al centro e rendere più semplice l’accesso agli appuntamenti.

I principali parcheggi consigliati sono quelli di via Libera, piazza Prampolini, via Mazzini – area Conad, via Togliatti – area sportiva e via Martiri della Libertà. Per le persone con disabilità sarà disponibile un’area di sosta riservata in via Pellegrini, in posizione utile per raggiungere il cuore del festival.

Il programma interesserà in particolare i Giardini della Rocca dei Boiardo, sede degli incontri con autori e ospiti; piazza Fiume, dove si terranno i grandi appuntamenti serali; piazza Spallanzani, dedicata ai dj set; piazza Primo Maggio, cuore della programmazione circense; piazza Boiardo, nuovo spazio di attraversamento e permanenza del festival; piazza della Libertà, con la Piazza del Gusto; oltre a corso Garibaldi, corso Vallisneri e alle vie del centro coinvolte dai progetti speciali.

Le principali limitazioni scatteranno dalle 17 di venerdì 29 maggio e resteranno in vigore, in diverse forme, fino alla mattina di lunedì 1 giugno, interessando le aree centrali del festival. Alcune piazze saranno interdette alla sosta già dai giorni precedenti per consentire montaggi e allestimenti: in particolare piazza Fiume, piazza Spallanzani e piazza Boiardo. Nella giornata di domenica 31 maggio saranno previste ulteriori limitazioni in alcune strade del centro per consentire lo svolgimento degli eventi conclusivi.

Il parcheggio di via Cesari sarà riservato agli addetti del festival e agli ospiti muniti di pass nelle fasce orarie indicate dall’organizzazione.

Durante la manifestazione saranno inoltre collocati servizi igienici e presidi dedicati, mentre la pulizia del centro verrà effettuata al termine delle diverse serate, con l’obiettivo di restituire rapidamente gli spazi alla consueta fruizione.