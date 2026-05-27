Cadelbosco Sopra: trovato con coltello e droga all’interno dello zaino, denunciato

Durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio la notte del 25 maggio scorso, i carabinieri della stazione di Cadelbosco di Sopra, percorrendo via Giovanni Marconi, hanno individuato un giovane che, alla loro vista, ha mostrato comportamenti sospetti. Avvicinatisi per ulteriori verifiche, i militari hanno fermato e identificato il soggetto, un diciottenne residente a Reggio Emilia. Durante il controllo, il ragazzo ha subito manifestato un atteggiamento di insofferenza e nervosismo senza una chiara motivazione, attirando ulteriormente l’attenzione dei carabinieri che hanno quindi deciso di approfondire l’accertamento e hanno scoperto, all’interno del suo zaino, un coltello con una lunghezza complessiva di 35 cm, di cui 23 cm di lama. Inoltre, in un pacchetto di sigarette, è stata trovata una quantità di circa 2 grammi di sostanza stupefacente, identificata come hashish.

Alla domanda sul motivo della detenzione dell’arma, il giovane ha dichiarato che il coltello era nello zaino da qualche giorno, dopo essere stato utilizzato durante una grigliata con amici. Gli agenti hanno trattenuto sia il coltello che la droga come oggetti sottoposti a sequestro. Accompagnato in caserma per l’espletamento delle procedure di rito, il diciottenne è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di porto d’armi o oggetti atti a offendere. Inoltre, è stato segnalato alla prefettura locale in base alla normativa relativa all’uso personale di sostanze stupefacenti. Le indagini preliminari restano aperte per permettere ulteriori approfondimenti investigativi utili alla valutazione e alla determinazione finale del procedimento penale.