Tra mercati contadini, degustazioni, spettacoli e visite guidate, ecco “Vignola è tempo di ciliegie”

Torna “Vignola, è tempo di ciliegie”, l’atteso appuntamento dedicato al prodotto principe dell’agricoltura locale, giunto alla 17esima edizione, capace di attirare visitatori da tutto il nord e centro Italia, organizzato da Pro Loco insieme al Comune di Vignola e al Consorzio della Ciliegia tipica IGP. Per due fine settimana consecutivi, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno e da sabato 6 a domenica 7 giugno, un ricco programma di iniziative animerà la città tra vendita diretta da parte dei produttori, degustazioni, mercati, showcooking, spettacoli e visite ai monumenti.

Viale Mazzini, nel centro della città, diventa “Via delle Ciliegie” con il mercato contadino e le bancarelle degli agricoltori della zona, che vendono direttamente ai consumatori le ciliegie e i duroni di loro produzione. Alcune aziende agricole organizzano anche l’autoraccolta. Nel centro storico tornano le “Corti del cibo” con stand gastronomici che propongono i cibi della tradizione, aperti sia a pranzo che a cena. Via Bonesi diventa la Via della Moretta con l’Osteria della Moretta gestita da Slow Food Vignola e Valle del Panaro, ma anche con mostre tematiche e la vendita dei prodotti presìdi Slow Food dell’Emilia-Romagna. La giornata di martedì 2 giugno sarà interamente dedicata ai festeggiamenti di importanti anniversari: i 40 anni di Slow Food Italia, i 15 anni di Slow Food Vignola e Valle del Panaro e i 10 anni di Vignaioli Contrari. Via Soli si trasforma nella Via della Bigarreau con osterie all’aperto dedicate ai piatti tipici del territorio. E infine, nelle giornate dell’1/2/6/7 giugno, stand gastronomici saranno allestiti anche presso il parco del Municipio.

In Piazza dei Contrari, tra la Rocca e Palazzo Barozzi,con la sua famosa scala a chiocciola, sono in programma showcooking con chef di fama come Gianni di Lella, Franco Aliberti, Daniele Reponi e Luca Pappagallo, ma anche le ormai tradizionali premiazioni della migliore ciliegia 2026 e della migliore torta casalinga alla ciliegia di Vignola. La sera di sabato 30 maggio, si terrà lo spettacolo di Marco Ligabue e Andrea Barbi dedicato ai prodotti dell’enogastronomia Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Mentre venerdì 5 giugno toccherà al Gruppo Folk Italiano. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Sabato 6 e domenica 7 giugno, torna “Sapori in cammino – Vignola e la ciliegia”, un percorso di degustazione tra le attività aderenti all’iniziativa, dove, grazie ai coupon dedicati, si potranno assaporare proposte a tema, tra tradizione e creatività.

E poi ancora la mostra di pittura “Vortice di ciliegie” nelle vetrine di Vignola, laboratori creativi per bambini, presentazioni di libri, esibizioni artistiche itineranti. Domenica 31 maggio, in piazza Cantelli, la 20esima Mostra di minerali e fossili dell’Associazione Gruppo Vignolese Ricerche in collaborazione con il Museo Civico “Augusta Redorici Roffi”. Il museo resterà aperto con giochi e visite guidate. Per l’occasione, saranno aperti alle visite i principali monumenti cittadini: la Rocca di Vignola, Palazzo Barozzi, l’Acetaia Comunale, Villa Tosi Bellucci, il Giardino Galvani e lo Studiolo di L.A. Muratori, con visite guidate e attività culturali.

Informazioni e Prenotazioni sui siti del Comune di Vignola e visitvignola.it, tel. 351 700 8797, mail prolocovignola@gmail.com.