“Castelshow” anima piazza Prampolini: moda, commercio e riconoscimenti ai commercianti del paese

Grande partecipazione sabato sera in piazza Prampolini per “Castelshow”, la sfilata organizzata dall’associazione Botteghe della Rocca.

La serata, presentata da Alessandra Bertelli insieme al comico Willer Collura, ha animato il centro del paese tra moda e intrattenimento, valorizzando il commercio locale.

Protagonisti della passerella sono stati i commercianti del territorio: Federica Moda Donna, Cadoppi, Cartoleria della Rocca, Cillo il Barbiere, Erboristeria Sole, Tabaccheria La Perla, Il Bello delle Donne e Tartaruga 2.0.

Nel corso della manifestazione il sindaco Francesco Monica ha consegnato alcuni attestati di riconoscimento a commercianti: un omaggio è stato dedicato a Lorella Agazzi, storica titolare del negozio “Lorella Intimo”, che nel 2025 ha cessato la propria attività dopo tanti anni di lavoro in paese. Un riconoscimento è stato assegnato anche a Paola Soncini di Tartaruga 2.0 e ad Alex Pattacini di Bau Bau Micio Micio, che recentemente hanno aperto due nuovi esercizi di prossimità, sottolineando il valore delle attività commerciali per la vita del paese e l’importanza di continuare a investire nel commercio di vicinato a Castelnovo di Sotto.