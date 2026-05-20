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Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” apre le porte alle aziende del territorio per la IX edizione di Ingegneri@MO

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Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore ospita la IX edizione di Ingegneri@MO, evento dedicato all’incontro tra il mondo accademico e il sistema produttivo del territorio, in programma venerdì 22 maggio, dalle ore 9.30.

Saranno presenti oltre 50 tra aziende e fondazioni bancarie, che incontreranno studenti e studentesse in corner appositamente allestiti. Durante la giornata, gli studenti potranno consegnare il proprio curriculum vitae, sostenere brevi colloqui conoscitivi e approfondire opportunità di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro, valorizzando motivazioni, aspettative e competenze.

Ingegneri@MO rappresenta un’importante occasione di confronto e networking tra la comunità studentesca, laureati e laureate, dottorandi e dottorande, ricercatori e ricercatrici e aziende, enti e associazioni d’impresa. L’iniziativa è finalizzata a promuovere nuove opportunità di dialogo e collaborazione nei campi dei tirocini formativi, del placement post-laurea e delle attività di ricerca.

Questo evento si conferma un momento chiave per rafforzare il legame tra Università e territorio – dichiara il Prof. Leali, Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari -. Siamo convinti che solo una relazione strutturata e uno scambio vivo e continuo con la prossima generazione di ingegnere e ingegneri possa generare occasioni di incontro autentico e sostenere la crescita futura del nostro sistema territoriale. Il 22 maggio inaugureremo anche l’iniziativa Giving Circle, un progetto volto a valorizzare e rafforzare la cultura della solidarietà e della collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio. Nell’ambito di questa iniziativa, sarà organizzato un momento simbolico di riconoscimento durante il quale verrà consegnato un attestato di ringraziamento agli enti e alle aziende che, nel corso del 2025, si sono distinti come benefattori per il loro generoso contributo e per il sostegno concreto alle attività di didattica e ricerca del Dipartimento. Il programma Giving Circle nasce con l’obiettivo di creare una rete virtuosa di benefattori e benefattrici, promuovendo un modello partecipativo capace di generare valore condiviso e impatto positivo per la comunità scientifica e il territorio”.

All’evento prenderà parte anche la Prof.ssa Montorsi, Vice Rettrice di Unimore con delega alla Comunità Studentesca, Orientamento e Diritto allo Studio, che dichiara:

Ingegneri@MO si inserisce pienamente nel solco del successo di MoreJobs 2026, inaugurando il percorso di MoreJobs in Progress. Si tratta di un ciclo di eventi a focus verticale e specialistico che, in questo primo appuntamento, si concentra sulle competenze ingegneristiche presenti a Modena, ed è pensato per connettere in modo ancora più diretto l’eccellenza della nostra formazione con le esigenze del comparto industriale del territorio, nazionale ed internazionale”.

L’iniziativa Ingegneri@MO si inserisce nel più ampio impegno del Dipartimento nel sostenere l’occupabilità dei propri studenti e nel valorizzare la collaborazione con il tessuto industriale locale.

In questa direzione il Dipartimento, in collaborazione con l’Ufficio Placement di Unimore e AlmaLaurea, ha promosso anche un incontro online dedicato alla costruzione di un curriculum vitae efficace, capace di valorizzare competenze, esperienze e obiettivi professionali.” – sottolinea la Prof.ssa Elena Colombini, Referente del DIEF per l’Orientamento in Uscita. L’iniziativa si è tenuta martedì 28 aprile, in modalità telematica e ha visto una nutrita partecipazione da parte della comunità studentesca.

 

 

















Redazione 1

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