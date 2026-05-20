Correggio: giovedì 4 giugno, per il Santo Patrono, garantiti i servizi d’urgenza come nei giorni festivi

L’Ausl informa che giovedì 4 giugno 2026, in occasione del Santo Patrono, l’Ospedale e i Servizi Territoriali del Distretto garantiranno solo le attività d’urgenza, come nei giorni festivi. Saranno sospese le attività degli Sportelli CUP-SAUB, del Centro Prelievi, degli ambulatori specialistici situati in Ospedale e nella Palazzina Lodini, nonché l’attività degli uffici dei Servizi Territoriali e Ospedalieri.

Dalle 8 a mezzanotte resterà regolarmente aperto il Centro di Assistenza e Urgenza e dalle 8 alle 20 sarà attivato un turno straordinario di Continuità assistenziale in sostituzione dell’attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta del Comune. Si ricorda che per accedere a questi servizi occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.