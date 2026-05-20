Novellara, BibliOFF: si accende il piacere di stare insieme

La biblioteca si spegne per accendere il piacere di stare insieme, leggere, creare e condividere tempo di qualità lontano dagli schermi. Domenica 24 maggio, dalle 17:30, nel cortile della Rocca di Novellara torna BibliOFF!, uno speciale Silent Reading Party promosso dalla Biblioteca Comunale con tante proposte pensate per vivere la serata in modalità OFFline.

L’iniziativa trasformerà il cortile della Rocca in un grande salotto all’aria aperta, dove ciascuno potrà trovare il proprio spazio per leggere un libro in compagnia di altre persone nel silenzio e nella tranquillità della lettura condivisa. L’appuntamento è alle 17.30: si spegne il cellulare, ci si accomoda e si legge per circa un’ora. Si potrà portare un libro da casa oppure sceglierne uno tra quelli consigliati, con la possibilità di prenderlo in prestito anche nel pomeriggio stesso dell’iniziativa.

La biblioteca metterà a disposizione alcune sedute, ma il consiglio è di portare un telo, un cuscino o ciò che serve per allestire una postazione comoda e personale. Non ci sono regole su cosa leggere: romanzi, saggi, fumetti, poesie, riviste, ogni lettura sarà la benvenuta.

Dalle 18:30 prenderà il via la seconda parte della serata, More & More, con attività gratuite e aperte a tutti. Tra le proposte ci saranno il Book Sharing con Betti Bigi di BB Book Party, una conversazione sui libri letti per scambiarsi impressioni e consigli letterari; il workshop di ceramica “Ciotole svuota-pensieri” con Laura Castagnoli di Imperfettamente; “Punti tra le pagine”, laboratorio di uncinetto con Emma Bergamini di progetto_alluncinetto; “Volti”, workshop di disegno e fumetto con Giulia Lafranceschina di Jujulia.arts; giochi da tavolo con Ivan Il Giocattolaio e “Oltre l’obiettivo”, laboratori fotografici con il Collettivo GROP, tra foto in bianco e nero da colorare, cianotipia e slow motion.

Spazio anche ai “Libri allo sbaracco”, vendita straordinaria di libri e riviste dismessi dal patrimonio della biblioteca il cui ricavato sarà destinato ad attività varie, all’esposizione “Interruzioni. Tracce tra le pagine”, dedicata agli oggetti dimenticati nei libri, al DJ set Music Vibes con Bazzü e all’aperitivo “MàGNA QUèL”, a cura di Pro Loco di Novellara.

L’ingresso è libero e le attività sono gratuite, ad eccezione dell’aperitivo e dei Libri allo sbaracco. È richiesta l’iscrizione soltanto per il Book Sharing.

Inoltre, saranno a disposizione del pubblico materiale da disegno, carte da gioco, un puzzle e un cruciverbone.