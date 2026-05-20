Sabato all’Informagiovani di Modena test day per Hiv, epatite C e sifilide

Prevenzione, salute e inclusione al centro del Test day in programma sabato 23 maggio, dalle 17 alle 20, negli spazi di Informagiovani in piazza Grande 17 a Modena. L’iniziativa prevede la possibilità di effettuare gratuitamente, in forma anonima e senza prenotazione, test per Hiv, sifilide ed epatite C (Hcv). Il progetto è organizzato dal Comune di Modena, dall’Azienda Usl e dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio.

L’appuntamento rientra nel calendario di iniziative promosso in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, l’intersexfobia e l’afobia, celebrata lo scorso 17 maggio. Nell’ambito di questa ricorrenza, l’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Modena promuove un programma di iniziative culturali, formative e sociali dedicate alla promozione dei diritti, del rispetto e dell’inclusione della comunità LGBTQIA+, che si sviluppa tra i mesi di maggio e giugno.

Il calendario, consultabile al link https://pariopportunita.comune.modena.it/, è stato realizzato con la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui Arcigay Modena Matthew Shepard e l’Università di Modena e Reggio Emilia. Il Comune di Modena aderisce inoltre alla campagna nazionale della rete Re.A.Dy, di cui è partner, che per l’edizione 2026 pone particolare attenzione ai giovani adolescenti. In città sarà esposto il manifesto realizzato dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le associazioni LGBT+ del Patto di collaborazione, e messo a disposizione degli enti partner della rete.