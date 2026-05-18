Al via la quinta edizione de “La città educativa” dell’UTE di Modena

L’Università per la Terza Età APS (UTE) di Modena per la quinta edizione dell’evento “La città educativa”, ovvero incontri culturali e di confronto con altre istituzioni e realtà formative, ha scelto quale tematica “OLTRE LE PAROLE…i colori dei linguaggi”. Questa edizione è il naturale proseguo del percorso effettuato l’anno precedente il cui tema riguardava la comunicazione. In questo modo l’obiettivo UTE, relativo alla educazione linguistica, ha trovato uno spazio maggiore che si concretizza in una educazione linguistica permanente per una visione integrata e di tipo globale.
Così UTE intende suggerire modalità di confronto tra i numerosi codici linguistici e extra linguistici che attraversano l’universo culturale.
Il territorio, con le diverse istituzioni, risulta essere il principale interlocutore poiché si rapporta con la nostra università in molteplici occasioni e collaborazioni, tutte correlate da una condivisa azione sinergica orientata verso l’arricchimento del patrimonio educativo, quale diritto inderogabile per ogni cittadino.
Questa settimana pedagogica fa capo ad una serie di tavoli di lavoro che vedono impegnati figure eminenti della cultura, docenti UTE e rappresentanti delle istituzioni e della editoria nazionale, impegnati in una azione di divulgazione e valorizzazione delle diverse modalità espressive.
Programma
- Giovedì 21 maggio h. 18,15
IL CODICE FILMICO: i colori della pellicola al Teatro delle PASSIONI
Proiezione del corto “La manUTEnzione del ricordo”
Dialogo a tema con Davide BULGARELLI (regista) – Carlo Alberto SITTA (Presidente UTE)
Giuliano BARBOLINI (Presidente ERT) – Elena Di GIOIA (direttrice artistica ERT) – Daniele FRANCESCONI (direttore scientifico Festival Filosofia Modena)
- Venerdì 22 maggio h. 16,15 – Sala ex Oratorio – Palazzo dei Musei
Anteprima – IL LINGUAGGIO MUSICALE TRA EMOZIONI E VIRTUOSISMI
a cura del laboratorio UTE “Corale Estense”
con Mario SOLLAZZO (Conservatorio Vecchi-Tonelli) e Simone GUAITOLI (Docente UTE)
- Sabato 23 maggio h.10,30 – Via Cardinal Morone, 35
APERTURA con Carlo Alberto SITTA (Presidente UTE)
SALUTI delle AUTORITÀ PRESENTI
OLTRE LE PAROLE… codici a colori – Aspetto pedagogico dell’incontro
a cura di Carla BERTACCHINI (Rettore UTE)
LA SCUOLA CI SALVERÀ!
Prolusione – Prof. Ivano DIONIGI – UNIBO
(Professore emerito – già Rettore UNIBO – Scrittore)
Mostra di materiali illustrativi dell’attività didattica (guida pedagogica)
- 25 maggio h. 16,15 – Via Cardinal Morone, 35
I CODICI DELL’ARTE Dialogo con Raffaella TERRIBILE (Storica dell’arte), Pasquale FAMELI (UNIBO) e Franco GUERZONI (Artista)
modera Carlo Alberto SITTA (Presidente UTE)
- 26 maggio h. 16,15 – Via Cardinal Morone, 35
IL CODICE LETTERARIO PER RICOSTRUIRE IL SÉ
con Raffaelino TUMINO (UNIMC) in dialogo con gli autori UTE
Roberta CAVAZZUTI e Carlo Alberto SITTA
modera Carla BERTACCHINI (Rettore UTE)
- 27 maggio h. 16,15 – Via Cardinal Morone, 35
MUSEI IN PROGRESS
Valentina GALLONI (Dir. Museo Civico Modena), M. Laura MARINACCIO (centro studi UTE) e Anita MACAUDA (UNIBO) Chiara PELLICIARI (Musei Civici di RE)
- 28 maggio h. 16,15 – Via Cardinal Morone, 35
I CODICI DELLA STORIA E LA LORO DIVULGAZIONE
con Andrea MARIUZZO (UNIMORE), Paola PASOTTO (Editoria) e Alberto CANTINI (docente UTE)
modera Franca BALDELLI (Storica e docente UTE)
- 28 maggio h.16,15 centro culturale W. Biagini – Rio Saliceto (RE)
I CODICI DEL VIAGGIATORE: LE LINGUE PER VIAGGIARE
a cura di Dario GHELFI (UNIBZ – Docente UTE)
- 29 maggio h. 10,30 – Via Cardinal Morone, 35
LA PAROLA NEL PROCESSO DI EVANGELIZZAZIONE
S. E. Don Erio CASTELLUCCI – (Arcivescovo di Modena e Nonantola) presenta Bepi CAMPANA (Docente UTE)