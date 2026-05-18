Al via la quinta edizione de “La città educativa” dell’UTE di Modena

L’Università per la Terza Età APS (UTE) di Modena per la quinta edizione dell’evento “La città educativa”, ovvero incontri culturali e di confronto con altre istituzioni e realtà formative, ha scelto quale tematica “OLTRE LE PAROLE…i colori dei linguaggi”. Questa edizione è il naturale proseguo del percorso effettuato l’anno precedente il cui tema riguardava la comunicazione. In questo modo l’obiettivo UTE, relativo alla educazione linguistica, ha trovato uno spazio maggiore che si concretizza in una educazione linguistica permanente per una visione integrata e di tipo globale.

Così UTE intende suggerire modalità di confronto tra i numerosi codici linguistici e extra linguistici che attraversano l’universo culturale.

Il territorio, con le diverse istituzioni, risulta essere il principale interlocutore poiché si rapporta con la nostra università in molteplici occasioni e collaborazioni, tutte correlate da una condivisa azione sinergica orientata verso l’arricchimento del patrimonio educativo, quale diritto inderogabile per ogni cittadino.

Questa settimana pedagogica fa capo ad una serie di tavoli di lavoro che vedono impegnati figure eminenti della cultura, docenti UTE e rappresentanti delle istituzioni e della editoria nazionale, impegnati in una azione di divulgazione e valorizzazione delle diverse modalità espressive.

Programma